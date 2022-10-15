Bu fotoğrafın ne olduğunu kimse tahmin edemiyor! Öğrenince siz de çok şaşıracaksınız

Sosyal medyada paylaşılan bu fotoğraf kısa sürede viral oldu. Fotoğraftaki hayvanın "Teke böceği"nin yakınlaştırılmış hali olduğunu öğrenenler büyük şaşkınlık yaşıyor.

Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf, kısa süre içerisinde büyük ilgi gördü. Fotoğrafta ürkütücü bir ifade yer aldı. Bu ifadenin ne olduğunu çoğu kişi tahmin edemedi.

TEKE BÖCEĞİNİN YAKINLAŞTIRILMIŞ HALİ

Fotoğrafın, teke böceğinin yakınlaştırılmış hali olduğunu sonradan öğrenenler isebüyük şaşkınlık yaşadı. Sosyal medya kullanıcıları fotoğrafın oldukça ilginç olduğunu ve ilk kez gördüklerini dile getirdi.

İşte o fotoğraf: