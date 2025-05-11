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Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek! Cuma günü Meclis'e geliyor
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Trafik kazalarının engellenmesi amacıyla hazırlanan yeni eylem planının bu hafta TBMM'ye sunulması bekleniyor. Düzenleme ile çok sayıda ihlal için ehliyet iptal cezası uygulanması planlanıyor. Yeni düzenlemeyle tekrar eden kırmızı ışık ihlallerinde sürücülerin ehliyetleri tamamen iptal edilecek. Ayrıca, kavga etmek amacıyla aracını terk eden sürücülerin ehliyetlerine geçici süre ile el konulacak.

İçişleri Bakanlığı'nın aylardır üzerinde çalıştığı eylem planında son aşamaya gelindi.

Bu hafta itibarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulması planlanan düzenleme ile trafik cezalarının caydırıcılığının artırılması planlanırken, çok sayıda kusur için sürücülere 'ehliyet iptal' cezasının uygulanacağı öğrenildi. Trafik cezalarında değişiklik içeren düzenlemenin komisyon görüşmelerinin cuma günü başlaması öngörülüyor.

BU EHLİYETLERİN TAMAMI İPTAL EDİLECEK

Kanun teklifinde yer alan maddelere göre, tekrar eden kırmızı ışık ihlallerinde sürücülerin ehliyetleri tamamen iptal edilecek.

Halihazırda kırmızı ışıkta geçenler için uygulanan 2 bin 167 liralık para cezası, yeni düzenleme ile ilk ihlal için 5 bin, ikinci ihlal için 10 bin ve üçüncü ihlal için 15 bin liraya yükseltilecek.

Ayrıca, bir takvim yılı içerisinde 3 kez kırmızı ışık ihlalinde bulunan sürücülerin ehliyetleri 30 gün, dördüncü ihlalde 60 gün ve beşinci ihlalde 90 gün boyunca askıya alınacak. Sürücülerin aynı yıl içerisinde 6 kez veya daha fazla kırmızı ışıkta geçtiğinin tespit edilmesi halinde ise ehliyeti tamamen iptal edilecek ve 80 bin TL para cezası uygulanacak.

ARACINDAN İNEN EHLİYETİNİ KAYBEDECEK

Öte yandan trafik cezalarındaki değişiklik ile magandaların da cezalandırılması için etkin bir mücadele yolu izlenecek. Trafik akışında, kavga etmek amacıyla aracını terk eden sürücülerin ehliyetlerine geçici süre ile el konulacak.

Asker uğurlama, düğün ve çeşitli kutlama etkinliklerinde yaptıkları konvoy ile trafik akışını bozan ve konvoy sırasında havaya silah sıkanların da ehliyetleri süresiz olarak iptal edilecek. Bu kişiler, ehliyet iptalinin ardından bir yıl süreyle beklemek ve yeniden ehliyet alabilmek için yazılı ve direksiyon sınavına girmek zorunda kalacak.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Yaşam
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMUSTAFA ÖZDEMİR:

Aracından inen maddesi sıkıntılı kimin ne amaçlı indiğini nasıl anlayacaksınız. Aracından inip karşı tarafa fiziki müdahalede bulunan cezalandırılmalı adam aracından inip kendini sözlü olarak savunabilir tepkisini dile getirebilir. Bizim çarpık sistemde haksız değil haklı ceza alabilir.

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Haber YorumlarıMehmet Zeki Sömer:

aracınızdan inip markete gitmeyin alışveriş için yoksa ehliyetineze el koyarlar malum kasa boş nerden gelir gelecek daha çok yasa çıkaracaklar bekleyelim bunlar iyi günlerimiz

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