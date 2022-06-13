Bu da halayın Pep Guardiola'sı! Sosyal medyada viral olan videoyu bir izleyen bir daha izliyor - Haberler

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Bu da halayın Pep Guardiola'sı! Sosyal medyada viral olan videoyu bir izleyen bir daha izliyor

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Yaşam
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Düğünde halay başı olduğu sırada sergilediği figürler çok beğenilen bir vatandaş, sosyal medyada gündem oldu. Vatandaş hakkında "Bu halay başılık değil, adeta halay teknik direktörlüğü" gibi yorumlarda bulunuldu.

Türkiye'de yaz aylarının gelmesiyle birlikte düğün sezonu açıldı. Düğün salonları tıklım tıklım dolarken, koronavirüs salgını boyunca bu günleri bekleyen vatandaşlar da kendilerini piste attı.

FİGÜRLERİ ÇOK BEĞENİLDİ

Instagram'da paylaşıldıktan sonra kısa sürede sosyal medyada gündem olan bir vatandaşa ait halay gösterisi ise çok beğenildi. Halay figürlerini ustalıkla sergileyen kişi hakkında çok sayıda yorum yapıldı.

"HALAY BAŞI DEĞİL, TEKNİK DİREKTÖR"

Halayı çok beğenilen vatandaş hakkında yapılan en çarpıcı yorum "Bu halay başı olmak değil, halay teknik direktörlüğüdür" şeklinde oldu. Vatandaş hakkında ayrıca "Halayın Pep Guardiola'sı" ifadesi de kullanıldı. Görüntülerin hangi ilimizde kaydedildiği ise henüz bilinmiyor.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Yaşam

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