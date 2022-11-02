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Bu bitkiye dokunan adam hemen sonra intihar etti! Karşılaşırsanız koşarak kaçın

Yaşam Haberleri

Bu bitkiye dokunan adam hemen sonra intihar etti! Karşılaşırsanız koşarak kaçın

Isırgan otunun akrabası olan Dendrocnide moroides adlı bitki, dünyanın en tehlikeli bitkisi olarak adlandırılıyor. Uzun süre sokmasıyla ünlü olan bitkinin bir kişinin intiharına neden olduğu biliniyor. Bitkinin acısına dayanamayan adamın, yaşamına kendi isteğiyle son verdiği detayı, duyanları bile ürkütüyor.

Dünya genelinde birbirinden zehirli bitki türleri var. Fakat bu bitki türlerinin bazıları, zehri nedeniyle ölümcül tehlike saçıyor. İşte o bitkilerden biri de Malezya ve Avustralya'nın yağmur ormanlarında bulunan ısırgan otu ailesi Urticaceae'de bulunan Dendrocnide moroides adlı bitki.

UZUN SÜRE SOKMASIYLA ÜNLÜ

Dendrocnide moroides adlı bitki, halk arasında uzun süre sokması ve verdiği dayanılmaz acıyla ünlü. Hatta bu bitkiye dokunduktan sonra acıya dayanamayarak intihar eden bir kişi bile var. Bitkinin verdiği acının ise yarım saat içerisinde katlanarak arttığı biliniyor.

Bu bitkiye dokunan adam hemen sonra intihar etti! Karşılaşırsanız koşarak kaçın

YANLIŞLIKLA DOKUNURSANIZ YANDINIZ

Bitkinin fazla bilinmemesi nedeniyle uzmanlar tarafından sık sık uyarılarda bulunuluyor. Özellikle bitkiye habersiz şekilde dokunanlar büyük şanssızlık yaşıyor. Uzmanlar, bilinmeyen bitkilere dokunmanın tehlikeli olabileceğini ifade ederken, bu bitki 5 kat daha fazla tehlike barındırıyor.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Yaşam

Yaşam Haberler

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