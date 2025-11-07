Haberler

Bu akşam hangi diziler var? 7 Kasım yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

Bu akşam hangi diziler var? 7 Kasım yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

7 Kasım 2025 Cuma günü televizyon ekranları, birbirinden güçlü yapımlar ve popüler dizilerle izleyicilere keyifli bir akşam vaat ediyor. Haftanın yorgunluğunu televizyon karşısında atmak isteyenler için Kanal D, NOW TV, Star TV, Show TV ve TRT 1'in güncel yayın akışları netleşti. Peki, bu akşam hangi diziler var? 7 Kasım yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

7 Kasım 2025 Cuma akşamı televizyon ekranlarında izleyicileri birbirinden iddialı yapımlar bekliyor. Haftanın son iş gününde ekran başına geçmeyi planlayanlar için Kanal D, NOW TV, Star TV, Show TV ve TRT 1'in yayın akışları belli oldu. Hangi kanalda hangi dizi var, Cuma akşamı ne izlenir sorularının yanıtı haberimizin devamında sizleri bekliyor.

ATV YAYIN AKIŞI

  • 07.00 Kahvaltı Haberleri
  • 08.30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
  • 10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13.00 ATV Gün Ortası
  • 14.00 Aynadaki Yabancı
  • 16.00 Esra Erol'da
  • 19.00 ATV Ana Haber
  • 20.00 Aşk ve Gözyaşı

KANAL D YAYIN AKIŞI

  • 07.00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
  • 09.00 Neler Oluyor Hayatta?
  • 11.00 Yaprak Dökümü
  • 14.00 Gelinim Mutfakta
  • 16.45 Arka Sokaklar
  • 18.30 Kanal D Ana Haber
  • 20.00 Arka Sokaklar

Bu akşam hangi diziler var? 7 Kasım yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

NOW TV YAYIN AKIŞI

  • 07.30 İlk Bakış
  • 08.30 Çalar Saat
  • 10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
  • 12.30 Yasak Elma
  • 13.30 En Hamarat Benim
  • 16.30 Ben Onun Annesiyim
  • 19.00 Now Ana Haber
  • 20.00 Ben Onun Annesiyim
  • 23.45 Ben Leman

SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 06.00 Yeni Gelin
  • 08.15 Bu Sabah
  • 10.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
  • 12.30 Gelin Evi
  • 15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
  • 18.45 Show Ana Haber
  • 20.00 Kızılcık Şerbeti

STAR TV YAYIN AKIŞI

  • 07.00 İstanbullu Gelin
  • 09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
  • 16.15 Söz
  • 19.00 Star Haber
  • 20.00 Aile Şerefi
  • 22.00 Hayat Öpücüğü

Bu akşam hangi diziler var? 7 Kasım yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

  • 06.30 Kalk Gidelim
  • 09.30 Adını Sen Koy
  • 10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13.15 Seksenler
  • 14.30 Gönül Dağı
  • 17.45 Lingo Türkiye
  • 19.00 Ana Haber
  • 20.00 Taşacak Bu Deniz

TV8 YAYIN AKIŞI

  • 06.00 Tuzak
  • 07.15 Ebru ile 8'de Sağlık
  • 08.30 Oynat Bakalım
  • 09.00 Gel Konuşalım
  • 13.15 MasterChef Türkiye
  • 16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 20.00 MasterChef Türkiye
Sahra Arslan
Haberler.com / Yaşam
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil' diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj

"Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil" diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj
Kaldığı yurdun manzarasını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı

Kaldığı yurdun manzarasını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı
Firar ettiği iddia edilen Alaattin Çakıcı bakın nerede görüntülendi

Yurt dışına kaçtığı iddia edilen Çakıcı bakın nerede görüntülendi
Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi

Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi
'Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil' diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj

"Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil" diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj
Q Yatırım Bankası'na tefecilik soruşturması! 3 yönetici gözaltında

Türkiye'nin dev yatırım bankasına soruşturma! 3 yönetici gözaltında
Icardi'den bir garip paylaşım: Kendine bile yetemeyenlerin...

Icardi'den bir garip paylaşım: Kendine bile yetemeyenlerin...
Sabıkalı sevgili, kadın gardiyana yapay zekayla oluşturduğu görüntüyle şantaj yaptı

Kadın gardiyana müstehcen videolu şantaj! CİMER'e bile mesaj yazmışlar
Cem Yılmaz 9 yıl sonra aynı karakterle dönüyor! Yayın tarihi belli oldu

Cem Yılmaz 9 yıl sonra aynı karakterle dönüyor
Jennifer Lawrence canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Ünlü oyuncu canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Sahibinin elinden kaçtı, trafiği birbirine kattı

Sahibinin elinden kaçtı, trafiği birbirine kattı
Icardi'yi öldürmek istemişler! Engel olan isim tam bomba

Icardi'yi öldürmek istemişler! Engel olan isim tam bomba
Bu dizilerde servet kazanıyorlar: En çok ücret alan erkek oyuncular belli oldu

Dizi başına rekor ücret! En çok kazanan erkek oyuncu açıklandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.