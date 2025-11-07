Bu akşam hangi diziler var? 7 Kasım yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
7 Kasım 2025 Cuma günü televizyon ekranları, birbirinden güçlü yapımlar ve popüler dizilerle izleyicilere keyifli bir akşam vaat ediyor. Haftanın yorgunluğunu televizyon karşısında atmak isteyenler için Kanal D, NOW TV, Star TV, Show TV ve TRT 1'in güncel yayın akışları netleşti. Peki, bu akşam hangi diziler var? 7 Kasım yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
ATV YAYIN AKIŞI
- 07.00 Kahvaltı Haberleri
- 08.30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
- 10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13.00 ATV Gün Ortası
- 14.00 Aynadaki Yabancı
- 16.00 Esra Erol'da
- 19.00 ATV Ana Haber
- 20.00 Aşk ve Gözyaşı
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07.00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
- 09.00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11.00 Yaprak Dökümü
- 14.00 Gelinim Mutfakta
- 16.45 Arka Sokaklar
- 18.30 Kanal D Ana Haber
- 20.00 Arka Sokaklar
NOW TV YAYIN AKIŞI
- 07.30 İlk Bakış
- 08.30 Çalar Saat
- 10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12.30 Yasak Elma
- 13.30 En Hamarat Benim
- 16.30 Ben Onun Annesiyim
- 19.00 Now Ana Haber
- 20.00 Ben Onun Annesiyim
- 23.45 Ben Leman
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 06.00 Yeni Gelin
- 08.15 Bu Sabah
- 10.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 12.30 Gelin Evi
- 15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18.45 Show Ana Haber
- 20.00 Kızılcık Şerbeti
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07.00 İstanbullu Gelin
- 09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
- 13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
- 16.15 Söz
- 19.00 Star Haber
- 20.00 Aile Şerefi
- 22.00 Hayat Öpücüğü
TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 06.30 Kalk Gidelim
- 09.30 Adını Sen Koy
- 10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
- 13.15 Seksenler
- 14.30 Gönül Dağı
- 17.45 Lingo Türkiye
- 19.00 Ana Haber
- 20.00 Taşacak Bu Deniz
TV8 YAYIN AKIŞI
- 06.00 Tuzak
- 07.15 Ebru ile 8'de Sağlık
- 08.30 Oynat Bakalım
- 09.00 Gel Konuşalım
- 13.15 MasterChef Türkiye
- 16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20.00 MasterChef Türkiye