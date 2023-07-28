Bozkır Belediyesi, Aygırdibi Mesire alanına su üstü kamelyalar yerleştirdi.

Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı, AA muhabirine, Aygırdibi Mesire alanının önemli olduğunu söyledi.

Aygırdibi Mesire alanı hem kışın hem de yazın görülmesi gereken doğa harikası bir yer olduğunu belirten Saygı, "İnsanlarımız burada stresten uzak sesten uzak ve kalabalıktan uzak istirahat etmek ve keyifli bir zaman geçirmek için gelmektedir. Bizlerde Bozkır Belediyesi olarak gerekli olan çalışmaları yürütüyoruz." diye konuştu.