Sarıkamış'ta boz ayılar kış uykusu öncesinde besin depoluyor. Vatandaşlar ise ayılarla birbirlerine alıştıklarını ileri sürüyor. Ayılar, ilçe çöplüğüne akın eden vatandaşlar tarafından yakından görülüyor.

Boz ayılar kış uykusu öncesi besin depoluyor

Vatandaşlar: " Sarıkamış'ta ayılarla birbirimize alıştık"

KARS - Sarıkamış'ta boz ayılar kış uykusu öncesinde besin depoluyor. Bir vatandaş ise Sarıkamış'ta ayılarla birbirlerine alıştıklarını ileri sürdü.

Sayıları geçen yıllara göre artan boz ayıları yakından görmek isteyen vatandaşlar ile ilçe çöplüğüne akın ediyor. bazı vatandaşlar ayılarla özçekim yaparken, bazı vatandaşlar ise sosyal medya hesaplarından canlı yayın yapıyor. Kars'ın Sarıkamış ilçesinde vatandaşlarla iç içe yaşayan ayılar, yaklaşan uzun kış mevsimi öncesinde bol bol besin alıyor, cadde ve sokaklarda sık sık görünen ayılar, karınlarını doyurmak için ilçe çöplüğü tercih ediyor. Ayıların gece yarısı çöplüğe yoğunlukta geldiğini bilen vatandaşlar ise tehlikeye aldırış etmeden, çöplüğe giderek ayılarla selfie yapıyor, sosyal medyadan canlı yayın yaparak arkadaşlarıyla paylaşıyor.

"Birbirimize alıştık"

Ayılarla ile birbirlerine alıştıklarını ifade eden vatandaşlar, "Sarıkamış'ta havaların soğumasıyla ayılar sezonun son günlerinin tadını çıkarıyorlar. Kış uykusuna yatmadan önce çöplerden bol bol besin depoluyorlar. Hemen hemen bir birimize alıştık diyebiliriz. Evlerin önüne kadar geliyorlar" dedi. Öte yandan Sarıkamış çöplüğünde beslenen ayılar, Aralık ayında Sarıkamış ormanlarında kış uykusuna yatıyor. Boz ayıların çöplükte yiyecek araması cep telefonuyla kaydedildi. Cep telefonuyla sosyal medyadan canlı yayın yapan bir vatandaş ise o anları arkadaşlarıyla paylaştı.