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Uzun uğraşlar sonucu tekneye çıkardığı yayını gören balıkçı gözlerine inanamadı

Demirören Haber Ajansı - Ünsal Yücel - Yaşam
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Uzun uğraşlar sonucu tekneye çıkardığı yayını gören balıkçı gözlerine inanamadı

Edirne'de Meriç Nehri'ne açılan balıkçı Sabri Yılmaz'ın ağına 1 metre 80 santimetre uzunluğunda, 40 kilo ağırlığında yayın balığı takıldı. Yılmaz, boyundan büyük balığı restoranlara satacağını söyledi.

Meriç ilçesine bağlı Hasırcıarnavut köyünde tekneyle Meriç Nehri'ne açılan balıkçı Sabri Yılmaz'ın ağına büyük bir balık takıldı. Bir süre uğraşan Yılmaz, balığı yorduktan sonra tekneye çıkarmayı başardı.

BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADI

Yılmaz, balığın 1 metre 80 santimetre uzunluğunda, 40 kilo ağırlığında yayın türü olduğunu fark etti. Hem sevinç hem de şaşkınlık yaşayan Yılmaz, boyundan büyük balığı restoranlara satacağını söyledi.

İşte görenleri şaşırtan 1.80 santimlik yayın balığı;

Uzun uğraşlar sonucu tekneye çıkardığı yayını gören balıkçı gözlerine inanamadı

Uzun uğraşlar sonucu tekneye çıkardığı yayını gören balıkçı gözlerine inanamadı

Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Yaşam

Sabri Yılmaz Meriç Nehri Meriç Yaşam Güncel Haberler

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