Böyle şaka olmaz gerçekten! Doktorun aklını aldı

Bir adamın aile sağlığı merkezinde yaptığı şaka, doktoru büyük bir panikle karşı karşıya bıraktı. Merkeze girerek doktora "Acil, çocuk balkondan düştü" diyen adamın sözleri üzerine, doktor hızla müdahale hazırlıklarına başladı.

BEBEK, OYUNCAK ÇIKTI

Ancak sedyede üzerini açtığı kişinin oyuncak bebek olduğunu görünce büyük bir şok yaşadı. Yaşadığı panik üzerine doktor, adama sert bir tepki gösterdi. Doktor, "Böyle şaka olmaz, kalbim küt küt atıyor!" ifadelerini kullandı.