Böyle şaka olmaz gerçekten! Doktorun aklını aldı
Aile sağlığı merkezine giden bir adam doktora, "Acil, çocuk balkondan düştü." dedi. Panikle müdahaleye hazırlanan doktor, sedyede üzerini açtığı bebeğin oyuncak olduğunu görünce adama, "Böyle şaka olmaz, kalbim küt küt atıyor!" diyerek tepki gösterdi.

  • Bir adam aile sağlığı merkezine girerek doktora "Acil, çocuk balkondan düştü" dedi.
  • Doktor müdahale hazırlıklarına başladı.
  • Sedyede üzeri açılan kişinin oyuncak bebek olduğu anlaşıldı.
  • Doktor adama "Böyle şaka olmaz, kalbim küt küt atıyor!" diyerek tepki gösterdi.

Bir adamın aile sağlığı merkezinde yaptığı şaka, doktoru büyük bir panikle karşı karşıya bıraktı. Merkeze girerek doktora "Acil, çocuk balkondan düştü" diyen adamın sözleri üzerine, doktor hızla müdahale hazırlıklarına başladı.

BEBEK, OYUNCAK ÇIKTI

Ancak sedyede üzerini açtığı kişinin oyuncak bebek olduğunu görünce büyük bir şok yaşadı. Yaşadığı panik üzerine doktor, adama sert bir tepki gösterdi. Doktor, "Böyle şaka olmaz, kalbim küt küt atıyor!" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
