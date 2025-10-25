Böyle şaka olmaz gerçekten! Doktorun aklını aldı
Aile sağlığı merkezine giden bir adam doktora, "Acil, çocuk balkondan düştü." dedi. Panikle müdahaleye hazırlanan doktor, sedyede üzerini açtığı bebeğin oyuncak olduğunu görünce adama, "Böyle şaka olmaz, kalbim küt küt atıyor!" diyerek tepki gösterdi.
Kaynak: Haberler.com / Yaşam