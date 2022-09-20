Böyle rezillik görülmedi! Turistlik yerlerin yanına arı kovanları koydular

Malatya'da turistlik tesislerde yapılan hareket büyük tepki topluyor. Arı yetiştiriciler, turistlik alanlara yakın yerler kovanlar koydu. Daha sonra buradaki arılar turistlik yerlere hücum ederek misafirlere zor anlar yaşatıyor. Malatya Valiliği ise bölge turizmine büyük zarar veren bu olay hakkında ise henüz bir açıklama yapmadı.

Türkye,2022 yılında güçlü turizmi ile ön plana çıkıyor. Malatya'da çıkan görüntüler ise şehrin turizmi için olumsuz bir havaya sebep oluyor. Bu olumsuz havaya sebep olan ise arıların turistlik alanları istila etmesi oldu.

ARILAR TURİSTLİK ALANLARI İSTİLA ETTİ

Malatya'da turistlik alanlara yakın yerlere arı kovanları yerleştirildi. O kovanlardan çıkan arılar turistlik alanları istila etti. Arıların bu istilası tepkilere yol açtı. Turistlik alanlara yerleştirilen bu arılar ile turistler rahatsız ediliyor.Misafirler kahvaltı ederken arılar yemek masalarına geliyor. Bu da bölge turizmini olumsuz etkiliyor. Konuya ilişkin Malatya Valiliği'nden açıklama bekleniyor.