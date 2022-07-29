Böyle bir denizanası görülmedi! 25 yıl sonra ikinci kez görüntülendi
Papua Yeni Gine'de çok nadir görülen "Chirodectes maculatus" türü olan denizanası yirmi beş yıl sonra ikinci kez görüntülendi.
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İKİNCİ KEZ YAKALANDI
En son 25 yıl önce görüntülenen Chirodectes maculatus denizanası yıllar sonra ikinci kez yakalandı.
İLK GÖRÜNTÜLENDİĞİ YER
1997'de Chirodectes maculatus, Queensland'in kuzeydoğusundaki 'Büyük Set Resifi'nde görüntülenmişti. Şimdi ise Papua Yeni Gine'de görülen deniz omurgasızı yakalanmadan önce kayda alındı ve daha sonra kayıplara karıştı.