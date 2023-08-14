Bornova Belediyesi Aşure Günü Etkinliği

Bornova Belediyesi'nin Muharrem ayı dolayısıyla her yıl düzenlediği Aşure Günü etkinliği bu yıl 17 Ağustos saat 19.00'da Bornova Büyükpark'ta yapılacak. Etkinlikte, Türk halk müziği sanatçısı Ali Ekber Eren sahne alacak.

Bornova Belediyesi'nin Muharrem ayı dolayısıyla her yıl düzenlediği Aşure Günü etkinliği bu yıl 17 Ağustos saat 19.00'da Bornova Büyükpark'ta yapılacak. Etkinlikte, Türk halk müziği sanatçısı Ali Ekber Eren sahne alacak.

Bornova Belediyesi'nin her yıl Muharrem ayı kapsamında geleneksel hale getirdiği aşure etkinliği bu yıl Bornova Büyükpark'ta yapılacak. Bornovalılar için kaynayan aşure kazanları, ilçelileri bir araya getirerek birlik ve dayanışma ruhunu canlandıracak.

Etkinliğe tüm Bornovalıları davet eden Bornova Beledie Başkanı Mustafa İduğ, şunları söyledi:

"Aşure kazanları kaynarken bizim içimizdeki sıcaklığı da hatırlatır, kardeşlik ve sevgi bizim halkımız için vazgeçilmezdir. Her sene Bornovalılarla aşure etkinliğimizde bir araya gelerek birlik beraberlik mesajları veriyoruz. Aşure kazanında olduğu gibi, ülkemizin güzel insanları bir olup kardeşliğimizi güçlendiriyor. Her etkinlikte artan bir ilgiyle daha çok Bornovalı bir araya geliyor."