Bolu'da Ormanlara Yerleştirilen Fotokapanlara Yaban Hayvanları Yansıdı
Bolu'da yerleştirilen fotokapanlar, yaban hayvanları olan ayı, kurt, geyik ve karacaların doğal yaşam alanlarındaki görüntülerini kaydetti. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, yaban hayatı popülasyonunu takip ederek yasa dışı avcılığı önlemeyi amaçlıyor.

BOLU'da ormanlara yerleştirilen fotokapanlara ayı, kurt, geyik ve karaca gibi yaban hayvanları yansıdı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar (DKMP) 9'uncu Bölge Müdürlüğü ekipleri, Bolu genelindeki ormanlara yaban hayatı popülasyonunu takip etmek, türlerin artış ve azalış oranlarını belirlemek ve yasa dışı avcılık faaliyetlerinin önüne geçmek amacıyla fotokapanlar yerleştirdi. Fotokapanlara, yaban hayatının zenginliği yansıdı. DKMP'nin sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde; geyik, kurt, ayı ve karacaların doğal yaşam alanlarında dolaştıkları anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
