Bolu Dağı'nda Sağanak Yağış Kar Yağışına Dönüştü

Bolu Dağı'nda etkili olan sağanak yağış öğleden sonra kar yağışına dönüştü. Bölgedeki yeşil alanlar beyaza büründü. Karayolları ekipleri yol güzergahlarında kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Bolu Dağı geçişinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, öğleden sonra kar yağışına dönüştü. Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde başlayan hafif kar yağışının ardından yeşil alanlar, beyaza büründü. Karayolları ekipleri, yol güzergahlarında kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Kar, ulaşımda aksamalara neden olmazken; sürücüler yollarına sorunsuz şekilde devam etti.