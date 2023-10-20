Bolu'da trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı

Bolu'da meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. Kazaların nedeni ise kavşaklarda geçiş üstünlüğüne uyulmaması, ışık ihlalleri ve dikkatsizlik.

BOLU'da, yıl içinde meydana gelen trafik kazalarından bazıları, Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. Kazaların, kavşaklarda geçiş üstünlüğüne uyulmaması, ışık ihlalleri ve dikkatsizlik nedeniyle yaşandığı görüldü.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait, kentin çeşitli noktalarında bulunan KGYS kameralarına, yıl içerisinde meydana gelen trafik kazalarından bazıları yansıdı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşılan görüntülerde, kazaların dikkatsizlik, kural ihlalleri ve yüksek hız nedeniyle yaşandığı görüldü.

Görüntülerde, D-100 kara yolu Ankara yönünden Gölköy kavşağına giren TIR, kör noktasından geçen otomobili altına alarak sürükledi. Bir başka kazada ise D-100 kara yolunda yeşil ışığın yanmasıyla birlikte Dağkent Kavşağı'na giren minibüse, İstanbul istikametinde ışık ihlali yapan otomobil hızla çarptı. D-100 kara yolunun Gölköy Kavşağı'nda Ankara istikametine seyreden otomobil, kavşak üzerinde İstanbul istikametine doğru ani dönüş yapınca, arkasından gelen araca çarptı.