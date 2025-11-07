Bolu'da Sonbahar Renk Cümbüşü
Bolu'nun Avdan köyü yakınlarındaki ormanlarda sonbaharın gelişiyle birlikte eşsiz bir renk cümbüşü yaşanıyor. Dronla görüntülenen manzaralar, doğa tutkunlarına muhteşem manzaralar sunuyor.
Kent merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Avdan köyü yakınlarındaki ormanlar, sonbaharla birlikte farklı bir güzelliğe büründü. Yeşil, sarı ve kahverenginin farklı tonlarının bir arada görüldüğü ormanlar, doğa tutkunlarına eşsiz manzaralar sunuyor. Ağaçların yapraklarının oluşturduğu renk değişimi ve bölgenin doğal güzelliği dronla görüntülendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam