Bolu'da Sonbahar Renk Cümbüşü

Bolu'da Sonbahar Renk Cümbüşü
Güncelleme:
Bolu'nun Avdan köyü yakınlarındaki ormanlarda sonbaharın gelişiyle birlikte eşsiz bir renk cümbüşü yaşanıyor. Dronla görüntülenen manzaralar, doğa tutkunlarına muhteşem manzaralar sunuyor.

BOLU'nun Avdan köyü yakınlarındaki ormanlarda sonbahar nedeniyle renk cümbüşü yaşanıyor. Eşsiz manzara, dronla görüntülendi.

Kent merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Avdan köyü yakınlarındaki ormanlar, sonbaharla birlikte farklı bir güzelliğe büründü. Yeşil, sarı ve kahverenginin farklı tonlarının bir arada görüldüğü ormanlar, doğa tutkunlarına eşsiz manzaralar sunuyor. Ağaçların yapraklarının oluşturduğu renk değişimi ve bölgenin doğal güzelliği dronla görüntülendi.

