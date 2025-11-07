Bolu'da Sonbahar Renk Cümbüşü

BOLU'nun Avdan köyü yakınlarındaki ormanlarda sonbahar nedeniyle renk cümbüşü yaşanıyor. Eşsiz manzara, dronla görüntülendi.

Kent merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Avdan köyü yakınlarındaki ormanlar, sonbaharla birlikte farklı bir güzelliğe büründü. Yeşil, sarı ve kahverenginin farklı tonlarının bir arada görüldüğü ormanlar, doğa tutkunlarına eşsiz manzaralar sunuyor. Ağaçların yapraklarının oluşturduğu renk değişimi ve bölgenin doğal güzelliği dronla görüntülendi.