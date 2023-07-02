Bolu'da otomobilin çarptığı çitin parçası vücuduna saplanan sürücü ağır yaralandı
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Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı çitin parçası sürücünün vücuduna saplandı. Yaralanan sürücü, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Bolu'da otomobilin çarptığı çitin parçası vücuduna saplanan sürücü ağır yaralandı.
Yeniçağa- Dörtdivan kara yolunda Sezai Altundağ idaresindeki otomobil, Gücükler köyü mevkisinde yoldan çıkıp tarlaya girerek çitlere çarptı.
Ön camdan giren çit parçası, tarlada yaklaşık 100 metre ilerleyen otomobildeki sürücünün vücuduna saplandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, ilk müdahalenin ardından Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sağlık durumu ağır olan Altundağ, İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.