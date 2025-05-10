Bolu'da Öğrenciler Anneler Günü'nü Kutladı

BOLU'da Anneler Günü nedeniyle Gazi Paşa İlkokulunda eğitim gören çocuklar kameranın önüne geçerek annelerini anlattı. Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından paylaşılan görüntülerde minik öğrencilerin sözleri izleyenleri gülümsetti.Anneler Günü nedeniyle Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde Gazi Paşa ilkokulu öğrencileri klip hazırladı. Kamera önüne geçen minik öğrenciler annelerini anlattı. 'Benim annem' temasıyla hazırlanarak Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından paylaşılan video izleyenleri gülümsetti.

HABER: Zübeyde ÖZMEN/BOLU