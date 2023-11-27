Bolu'da Minibüsün Çarptığı Geyik Yaralandı

Bolu'da aracın çarptığı geyik yaralandı

BOLU - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde minibüsün çarptığı geyik yaralandı. Yaralı geyik Doğa Koruma Ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından tedavi altına alındı.

Kaza, Mudurnu ilçesinin girişinde bulunan Sanayi Sitesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mudurnu ilçesi istikametinde seyreden Ali Özsoy idaresindeki 14 LE 374 plakalı minibüs, önüne çıkan geyiğe çarpmamak için manevra yaptı. Sürücünün manevra yaptığı yöne doğru kaçan geyiğe araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan geyik, ormanlık alana girerek çalılıklar arasında kaldı. Ali Özsoy aracından inerek, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bir geyiğe çarptığını bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Geyiğin yerden kalkamadığını fark eden polis ekipleri, olayı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen DKMP ekipleri tarafından yaralı geyik tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle araçta ise büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Kazayı anlatan sürücü Ali Özsoy, "Bolu'dan gelmekteydim, aniden yolda geyiği gördüm. Çok kaçtım fakat kurtaramadım. Geyikte yaralandı. Geyiği yoldan 1 kilometre uzaklıkta çalıların arasında oturur vaziyette bulduk" dedi.