Bolu'da Hayalet Ağa Takılan 500 Balık Kurtarıldı
Bolu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, 4-5 Kasım tarihlerinde Su Ürünleri Kanunu kapsamında su ürünleri kontrol teknesi ile Seben Taşlıyayla Göleti'nde hayalet ağ taraması yaptı. Gölete yasa dışı olarak bırakıldığı tespit edilen 5 kilometre uzunluğundaki ağ toplandı. Ağa takılan 500 balık, canlı olarak kurtarıldı. 300 balık göle salınırken, 200 balık ise anaç olarak kullanılmak üzere Gölköy Su Ürünleri Üretim İstasyonu'na nakledildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam