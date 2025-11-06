Haberler

Bolu'da Hayalet Ağa Takılan 500 Balık Kurtarıldı

Bolu'da Hayalet Ağa Takılan 500 Balık Kurtarıldı
Güncelleme:
Bolu'nun Seben ilçesindeki gölette hayalet ağa takılan 500 balık, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. Toplanan ağın uzunluğu 5 kilometreydi ve kurtarılan balıklardan 300'ü gölete salındı, 200'ü ise üretim istasyonuna nakledildi.

BOLU'nun Seben ilçesindeki gölette hayalet ağa takılan 500 balık, canlı olarak kurtarıldı.

Bolu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, 4-5 Kasım tarihlerinde Su Ürünleri Kanunu kapsamında su ürünleri kontrol teknesi ile Seben Taşlıyayla Göleti'nde hayalet ağ taraması yaptı. Gölete yasa dışı olarak bırakıldığı tespit edilen 5 kilometre uzunluğundaki ağ toplandı. Ağa takılan 500 balık, canlı olarak kurtarıldı. 300 balık göle salınırken, 200 balık ise anaç olarak kullanılmak üzere Gölköy Su Ürünleri Üretim İstasyonu'na nakledildi.

