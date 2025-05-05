Bolu'da Fransız Genciler Depremzedelere Yardım İçin Evde Ağırlanıyor
Bolu'da yaşayan Kerim Arslan, depremzedelere yardım etmek için Türkiye'ye gelen iki Fransız genci evinde ağırladı. Gidiş yolunda Bolu'ya uğrayan Coma Gaillard ve Augustın, Kerim Arslan sayesinde geceyi geçirebileceği bir yer buldu.
BOLU'da yaşayan Kerim Arslan, depremzedelere yardım etmek için Türkiye'ye gelen 2 Fransız'ı evinde ağırladı.
Adıyaman'daki depremzedelere yardım etmek için Fransa'dan yola çıkan Coma Gaillard ve Augustın, gidiş yolunda Bolu'ya uğradı. Sırtlarında çantası ve çadırlarıyla İzzet Baysal Caddesi üzerindeki Demokrasi Meydanı'na gelen 2 kişi, banklarda oturan Kerim Arslan'a geceyi geçirmek için çadırı nereye kurabileceklerini sordu. Kerim Arslan, cep telefonundaki çeviri uygulaması sayesinde 2 kişi ile iletişim kurdu. Kerim Arslan, kendisinden yardım isteyen gençleri evine davet etti. 2 gün Arslan'ı evinde konuk alan Fransız gençler daha sonra Adıyaman'a gitmek üzere yola çıktı.