Bolu'da Anadolu Otoyolu'nda çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Bolu'da Anadolu Otoyolu Çaydurt mevkisinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü. Yangını fark eden sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ile Bolu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Hızlı müdahale ile kontrol altına alınan yangın, büyümeden söndürüldü.