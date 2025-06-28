Boğulma Olayında Hayatını Kaybeden Çocuk, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Boğulma Olayında Hayatını Kaybeden Çocuk, Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde serinlemek için girdiği denizde boğulan 11 yaşındaki Alperen Çağıran, cenaze namazının ardından toprağa verildi.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde serinlemek için girdiği denizde boğulan Alperen Çağıran (11), son yolculuğuna uğurlandı.

Ereğli ilçesinde, halk plajında dün serinlemek için denize giren Alperen Çağıran, suda çırpındığını gören vatandaşlar ve cankurtaranlar tarafından kıyıya çıkarıldı. Çocuk, olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından Ereğli Devlet Hastanesine, ardından Zonguldak Devlet Hastanesine sevk edildi. Çağıran, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Alperen Çağıran'ın cenazesi, ikindi namazının adından Ereğli Murtaza Mahallesi'nde bulunan Abalı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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