Bodrum'da Motosiklet Kazası: Bir Genç Yaşamını Yitirdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 25 yaşındaki Cengizhan Kır yaşamını yitirdi.

Kaza, gece saatlerinde Konacık Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikleti ile caddede ilerleyen 25 yaşındaki Cengizhan Kır, motosikletinin gidon hakimiyetini kaybetti. Yol kenarına savrulan motosiklet, duvarla beton direk arasına sıkıştı. İhbarın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yapılan kontrollerde Cengizhan Kır'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekiplerince olay yeri ve çevresinde inceleme yapıldı. Moto kurye olarak çalıştığı öğrenilen Cengizhan Kır'ın bir mekanda eğlendikten sonra Gazderesi'ndeki evine dönerken kazanın meydana geldiği bildirildi. Gencin cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi. - MUĞLA