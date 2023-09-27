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Bodrum'da içme suyu hattında patlama: Restoran su altında kaldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde içme suyu ana isale hattında meydana gelen patlama sonucunda Yahşi Mahallesi'nde bir restoran su altında kaldı. İşletme çalışanları suyu tahliye etmek için çaba sarf etti. Patlağın tamiri için belediye ekipleri bölgeye sevk edildi.