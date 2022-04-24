Tatil cenneti Bodrum'da havalar ısındı, sahiller doldu

Türkiye'nin en önemli turizm bölgelerinden biri olan Bodrum'da hava sıcaklığı gün içerisine 30 dereceye ulaştı.

YERLİ VE YABANCI TURİSTLER SICAK HAVAYI FIRSAT BİLDİ

Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte Kumbahçe Mahallesi Paşatarlası Plajı'nda bazı yerli ve yabancı turistler denize girerken, bazıları şezlongda güneşlendi ve kitap okudu. Bunun yanı sıra Gümbet, Bitez ve Ortakent Mahallelerinde vatandaşlar güzel havayı fırsat bilip yürüyüş yaptı. Hava sıcaklığının hafta başından itibaren aynı seyirde devam edeceği öğrenildi.