Haberler

Bodrum'da Çöp Konteynerinde Mahsur Kalmış Kedi Kurtarıldı

Bodrum'da Çöp Konteynerinde Mahsur Kalmış Kedi Kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, belediye ekipleri çöp konteynerini boşaltırken ağzı bağlanmış bir poşetteki kediyi kurtardı. Personelin dikkatli müdahalesi sayesinde kedi, ölümden döndü.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, belediye ekipleri çöp konteynerini boşaltırken ağzı bağlanmış poşetteki kediyi fark ederek kurtardı.

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Gürece Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri konteyner boşaltım işlemi sırasında bir ses geldiğini fark etti. Yapılan kontrolde, ağzı bağlanmış bir poşetin içerisinde kedi olduğu görüldü. Durumu fark eder etmez hızla müdahalede bulunan personel, poşeti açarak havasız kalmak üzere olan kediyi bulunduğu yerden çıkardı. Personelin dikkati sayesinde ölümden dönen kedi, konteynerden çıkarıldıktan kısa bir süre sonra hızla uzaklaşarak gözden kayboldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Bahis soruşturmasında aralarında ünlü isimlerinde bulunduğu 29 isim için tutuklama talebi

Futbol dünyasının ünlü isimleri için tutuklama talebi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İşte 1 senede Türkiye'den ülkesine dönen Suriyeli sayısı

İşte 1 senede Türkiye'den ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Ata Demirer'den esprili zayıflama tüyosu: İnsanın yaptığı hiçbir şeyi yemiyoruz!

Herkesin merak ettiği sırrı açıkladı: İnsanın yaptığı hiçbir şeyi...
7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar! O görüntüler gündem oldu

7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar!
Dayısının diri diri toprağa gömdüğü çocuğun ilk isteği yürek burktu

Toprağa gömülü halde bulunan çocuğun ilk isteği yürek burktu
İşte 1 senede Türkiye'den ülkesine dönen Suriyeli sayısı

İşte 1 senede Türkiye'den ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Dev bankalar beklentilerini tek tek açıkladı: Altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
İstanbul'un yanı başında göz gözü görmüyor! Kar kalınlığı 18 santime ulaştı

İstanbul'un yanı başında göz gözü görmüyor! 18 santime ulaştı
Sinem Ünsal asansörde sevgilisiyle aşka geldi

Asansörde sevgilisiyle aşka geldi
Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu

Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu
Adliyede dudak uçuklatan bir vurgun daha! Parayı kumarda yemiş

Adliyede dudak uçuklatan bir vurgun daha! Bomba kumar itirafı
'Aylık kazancım 100 bin TL' diyen fenomenin kilo kilo altınlarına bakın

"Aylık kazancım 100 bin TL" diyen fenomenin altınlarına bakın
Diploma davasında 3. duruşma! İmamoğlu ile mahkeme başkanı arasında tansiyon yükseldi

Duruşmada tansiyon yükseldi: Sizi en çok bu mu etkiledi Hakim bey?
Ekrem İmamoğlu'nun diploma davası ertelendi! Kararı duyunca ağzından iki cümle döküldü

Diploma davasında ara karar! İmamoğlu'nun ağzından iki cümle döküldü
title