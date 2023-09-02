Bodrum'da çıkan yangında 3 dönüm alan zarar gördü
Muğla'nın Bodrum ilçesinde Konacık Mahallesi yeni Devlet Hastanesi mevkisinde çıkan yangında, makilik alanda 3 dönüm alan zarar gördü. Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale etti ve yangın söndürüldü.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangında 3 dönüm alan zarar gördü.
Konacık Mahallesi yeni Devlet Hastanesi mevkisindeki makilik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 3 dönüm alan zarar gördü.
Kaynak: AA / Durmuş Genç - Yaşam