Bodrum'da ana su isale hattı patladı! Yol çöktü, cadde göle döndü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ana su isale hattının patlaması sonucu cadde ve sokaklar suyla doldu. Patlama anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Bodrum ilçesinde, ana su isale hattı patladı. Cadde ve sokaklar göle dönerken, çöken yolda çukur oluştu. Patlama anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

ASFALTTA ÇUKURLAR OLUŞTU

Bitez Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda dün akşam saatlerinde ana isale hattı patladı. Patlamayla birlikte cadde ve sokaklar suyla dolarken, asfaltta çukur oluştu. Caddeyi kullanan sürücüler araçlarıyla ilerlemekte zorlandı. Muğla Su Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ekiplerince hatta giden su kesilip, patlağın olduğu noktada tamir çalışması başlatıldı.

15'İN ÜZERİNDE PATLAMA YAŞANDI

İsale hattında aynı noktada daha önce 15'in üzerinde patlama yaşandığı belirtilirken, patlak nedeniyle bazı mahallerde su kesintisi olduğu bildirildi. Trafiğin kontrollü olarak sağlandığı bölgede ekipler güvenlik önlemi aldı. Ayrıca patlama anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.