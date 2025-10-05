Haberler

Bitlis'te Keklik Ticareti Engellendi, 90 Kınalı Keklik Doğaya Salındı

Bitlis'te Keklik Ticareti Engellendi, 90 Kınalı Keklik Doğaya Salındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Bitlis Tatvan kırsalında bir çadırda ele geçirilen 90 kınalı kekliğin doğaya salındığını açıkladı. Keklik ticaretine yönelik yapılan operasyonda, çadır sahibi hakkında idari yaptırım uygulandı.

DOĞA Koruma Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, Bitlis Tatvan kırsalında bir çadırda ele geçirilen 90 kınalı kekliğin, doğaya salındığını açıkladı.

DKMP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bitlis'te keklik ticaretine geçit verilmedi. Bitlis Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından, Tatvan kırsalında bir çadırda keklik ticareti yapıldığına dair ihbar üzerine harekete geçildi. Kolluk kuvvetleriyle birlikte alana intikal edilerek yapılan incelemede, çadırda 90 adet kınalı keklik tespit edildi. Çadır sahibi hakkında, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında idari yaptırım uygulanırken, ele geçirilen keklikler ekiplerimizce yapılan kontrollerin ardından doğaya salındı" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
MİT'ten siber suç örgütüne operasyon! 10 kişi tutuklandı

PTT ve HGS sistemleri üzerinden dolandırıcılık! MİT geçit vermedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Deniz Çoban'dan bomba iddia: Derbi tekrar edilebilir

Dev maç sonrası bomba iddia: Derbi tekrar edilebilir
Sahnede kendinden geçen Yıldız Tilbe peruğunu çıkarıp halay çekti

Yıldız Tilbe sahnede kendinden geçti! Sonda yaptığı hareket bomba
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.