Bitlis'te Keklik Ticareti Engellendi, 90 Kınalı Keklik Doğaya Salındı

DOĞA Koruma Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, Bitlis Tatvan kırsalında bir çadırda ele geçirilen 90 kınalı kekliğin, doğaya salındığını açıkladı.

DKMP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bitlis'te keklik ticaretine geçit verilmedi. Bitlis Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından, Tatvan kırsalında bir çadırda keklik ticareti yapıldığına dair ihbar üzerine harekete geçildi. Kolluk kuvvetleriyle birlikte alana intikal edilerek yapılan incelemede, çadırda 90 adet kınalı keklik tespit edildi. Çadır sahibi hakkında, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında idari yaptırım uygulanırken, ele geçirilen keklikler ekiplerimizce yapılan kontrollerin ardından doğaya salındı" denildi.