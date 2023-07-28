Bitlis'te elektrik panoları kuş yuvasına dönüştürülüyor

BİTLİS'te elektrik arıza ekipleri tahrip olan panoları onarıp, kuş yuvasına dönüştürüyor. Önceden belirlenen alanlara monte edilen yuvalar, soğuk kış günlerinde kuşları koruyacak.

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş (VEDAŞ) ekipleri, yenileri ile değiştirdikleri ve atıl vaziyette depolarında bulundurdukları elektrik panolarını kuş yuvasına dönüştürüyor. Kuş yuvasına dönüştürülen elektrik panoları, arıza ekipleri tarafından daha önceden belirlenen bölgelerdeki ağaçlara monte ediliyor. VEDAŞ Bitlis İl Müdürü Bahadır Demir, Bitlis'te bu yıl 300 milyon TL'lik yakın yatırım yaptık. Bunlardan çoğu Bitlis merkez, Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz ilçelerimizde gerçekleştirildi. Enerji altyapısına yaptığımız yatırımlardan ziyade doğa ve çevreye de dokunmayı ihmal etmemeye çalışıyoruz. Bu bağlamda atıl durumdaki eski elektrik panolarımızı, kanatlı hayvanlarımız için kışın yaşayabilecekleri mekanlar ve yuvalar haline getirmeye çalışıyoruz. Tatvan Belediyemizin yaptığı mesire alanına bu panolarımızı yerleştirdik. Enerji altyapısına sağladığımız yatırımlardan ziyade doğaya yaptığımız bu dokunuşlardan dolayı kanatlı hayvanlarımızı da unutmamış olmamanın mutluluğu ile emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İlk çalışmamızı Tatvan ilçesinde 20 pano ile başladık. İl genelinde kuşlar için 150 yuva yapacağız dedi. (DHA)