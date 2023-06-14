Bitkin halde olan ebabil kuşu bulundu

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yaşayan iki arkadaş ömrünün büyük bir kısmını uçarak geçiren Ebabil kuşu buldu. Kuş, uçamadığı için tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.

Bitkin halde olan ebabil kuşu buldular

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yaşayan iki arkadaş ömrünün büyük bir kısmını uçarak geçiren Ebabil kuşu buldu

SİVAS Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yaşayan iki arkadaş ömrünün büyük bir kısmını uçarak geçiren Ebabil kuşu buldu.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yaşayan Rüzgar Aydın ve İsa Gencer isimli iki arkadaş yolda yürürken hareketsiz bir kuş fark ettiler. Daha önce hiç bu tür bir kuş ile karşılaşmayan iki arkadaş, kuşun uçması için büyük bir çaba sarf ettiler. Aydın, uzun uğraşlar sonucu bir türlü uçmayan kuşu alarak babasına götürdü. Baba, bu kuşun Ebabil kuşu olduğunu belirterek tedavi edilmesi için Doğa Koruma ve Milli Parkla ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler kuşu tedavi edilmek üzere aldı.

"Birkaç kez uçması için çabaladım ama uçamadı"

Rüzgar Aydın, uçması için çabaladıklarını fakat kuşun uçmadığını ifade ederek, " Bu türün ne olduğunu bilemedim. Birkaç kez uçması için çabaladım ama uçamadı. Aldım ve babama getirdim. Babamda bu kuşun ne kadar mübarek ve güzel bir hayvan olduğunu anlattı. Şimdi bunu yetkili yerlere verip iyileşmesini bekleyeceğiz" dedi. İsa Gencer ise, yolda yürürken bu kuşla karşılaştıklarını ifade ederek uçması için çabaladıklarını fakat uçamadığını belirtti.

Ebabil kuşları, gece-gündüz havada kalır ve uçarken uyurlar. Yalnızca üreme dönemlerinde yere inip, kayalıklardaki ve yüksek binaların çatılarındaki yuvalarında uyurlar. Sürüler halinde, tiz çığlıklar atarak uçarlar. Ayaklarının üstünde diğer kuşlar gibi dik bir şekilde duramazlar.