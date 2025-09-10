Haberler

Atatürk heykeline sarıldı, yetmedi uzanıp ayaklarını öptü

Aksaray'da yaşlı bir kadın, Atatürk heykelinin ayaklarına kapanıp uzun süre sarıldı ve öptü. Kayda alındığını fark edince yeniden heykelin ayak kısmına kapanan kadının görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Aksaray'da kaydedilen görüntülerde yaşlı bir kadının Atatürk heykelinin ayaklarına kapanıp sarılması sosyal medyada gündem oldu. Meydanda bulunan Atatürk heykelinin önüne gelen yaşlı bir kadın, bir anda heykelin ayaklarına kapanarak dakikalarca yerde kaldı. Ardından heykelin gövdesine sarılan kadın, uzun süre heykeli öperek duygusal anlar yaşadı.

Kayda alındığını fark eden kadın, yeniden heykelin ayak kısmına kapanıp yerlerde sürüklendi. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.

