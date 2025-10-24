Haberler

Bir fotoğraf ortalığı karıştırdı: Kaz mı, ördek mi tartışması büyüyor

Güncelleme:
Güncelleme:
Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf, hayvanın kaz mı yoksa ördek mi olduğu konusunda büyük tartışma yarattı. Binlerce kişinin yorum yaptığı gönderide kullanıcılar ikiye bölünürken, uzmanlar hayvanın hibrit bir tür, yani kaz ve ördek özelliklerini birlikte taşıyan bir alt tür olabileceğini belirtti.

  • Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraftaki hayvanın kaz mı ördek mi olduğu tartışılıyor.
  • Kullanıcılar hayvanın kafa ve gaga yapısını ördek, kanat formu ve tüy desenini kaz olarak değerlendirdi.
  • Kuş gözlemcileri fotoğraftaki hayvanın kaz türüne yakın bir ördek alt türü olabileceğini söyledi.
  • Uzmanlara göre bazı hibrit türlerde kaz ve ördek özellikleri aynı anda görülebiliyor.

Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf, hayvanın kaz mı yoksa ördek mi olduğu yönünde büyük tartışma başlattı. Görsel kısa sürede binlerce kez paylaşılırken, kullanıcılar ikiye bölündü.

KİMİ KAZ DEDİ KİMİ DE ÖRDEK

Kafes içinde bulunan ve mısır taneleriyle beslenen hayvanın fotoğrafı sosyal medyada hızla gündem oldu. Bir kesim, hayvanın kafa ve gaga yapısının ördeğe ait olduğunu savunurken; diğer kullanıcılar kanat formu, tüy deseni ve vücut boyutuna dikkat çekerek bunun kaz olduğunu öne sürdü.

İşte tartışmaları körükleyen o hayvan;

Bir fotoğraf ortalığı karıştırdı: Kaz mı, ördek mi tartışması büyüyor

UZMANLAR NE DİYOR?

Konuya ilişkin görüş bildiren bazı kuş gözlemcileri, fotoğraftaki hayvanın büyük olasılıkla kaz türüne yakın bir ördek alt türü olabileceğini belirtti. Uzmanlara göre bazı hibrit (melez) türlerde, kaz ve ördek özellikleri aynı anda görülebiliyor.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Yorumlar (4)

Çelik Mustafa:

Lim'in platformuna ve işlem sinyallerine güvenmek verdiğim en iyi karardı. Aylar sonra bile hala harika sonuçlar veriyorlar, 382.000 dolar kâr elde ettiler. Rehberlik ve strateji için bugün Telegram'dan (mudiatrading) kendisine mesaj gönderin.

Gani Ömür:

ördek bu ördek kaz kafalılar

sade vatandaş:

şeklen emekli aylığı alıp gelişemeyip bodur kalmış asgari ücretliye benziyor

Spartakus:

pelikan bu

