Bir fotoğraf ortalığı karıştırdı: Kaz mı, ördek mi tartışması büyüyor
Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf, hayvanın kaz mı yoksa ördek mi olduğu konusunda büyük tartışma yarattı. Binlerce kişinin yorum yaptığı gönderide kullanıcılar ikiye bölünürken, uzmanlar hayvanın hibrit bir tür, yani kaz ve ördek özelliklerini birlikte taşıyan bir alt tür olabileceğini belirtti.
- Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraftaki hayvanın kaz mı ördek mi olduğu tartışılıyor.
- Kullanıcılar hayvanın kafa ve gaga yapısını ördek, kanat formu ve tüy desenini kaz olarak değerlendirdi.
- Kuş gözlemcileri fotoğraftaki hayvanın kaz türüne yakın bir ördek alt türü olabileceğini söyledi.
- Uzmanlara göre bazı hibrit türlerde kaz ve ördek özellikleri aynı anda görülebiliyor.
KİMİ KAZ DEDİ KİMİ DE ÖRDEK
Kafes içinde bulunan ve mısır taneleriyle beslenen hayvanın fotoğrafı sosyal medyada hızla gündem oldu. Bir kesim, hayvanın kafa ve gaga yapısının ördeğe ait olduğunu savunurken; diğer kullanıcılar kanat formu, tüy deseni ve vücut boyutuna dikkat çekerek bunun kaz olduğunu öne sürdü.
İşte tartışmaları körükleyen o hayvan;
UZMANLAR NE DİYOR?
Konuya ilişkin görüş bildiren bazı kuş gözlemcileri, fotoğraftaki hayvanın büyük olasılıkla kaz türüne yakın bir ördek alt türü olabileceğini belirtti. Uzmanlara göre bazı hibrit (melez) türlerde, kaz ve ördek özellikleri aynı anda görülebiliyor.