Bir fotoğraf ortalığı karıştırdı: Kaz mı, ördek mi tartışması büyüyor

Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf, hayvanın kaz mı yoksa ördek mi olduğu yönünde büyük tartışma başlattı. Görsel kısa sürede binlerce kez paylaşılırken, kullanıcılar ikiye bölündü.

KİMİ KAZ DEDİ KİMİ DE ÖRDEK

Kafes içinde bulunan ve mısır taneleriyle beslenen hayvanın fotoğrafı sosyal medyada hızla gündem oldu. Bir kesim, hayvanın kafa ve gaga yapısının ördeğe ait olduğunu savunurken; diğer kullanıcılar kanat formu, tüy deseni ve vücut boyutuna dikkat çekerek bunun kaz olduğunu öne sürdü.

İşte tartışmaları körükleyen o hayvan;

UZMANLAR NE DİYOR?

Konuya ilişkin görüş bildiren bazı kuş gözlemcileri, fotoğraftaki hayvanın büyük olasılıkla kaz türüne yakın bir ördek alt türü olabileceğini belirtti. Uzmanlara göre bazı hibrit (melez) türlerde, kaz ve ördek özellikleri aynı anda görülebiliyor.