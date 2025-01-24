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Bir dönem ekranlarda fırtına gibi esen Türk oyuncu, markette çalışıp evlere temizliğe gidiyor

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Bir döneme damga vuran 'Hayat Devam Ediyor' dizisi ile ünlenen oyuncu Meltem Miraloğlu, ekonomik olarak dibe vurdu. ABD'de bir markette kasiyerlik yaptığı öğrenilen Miraloğlu'nun zaman zaman da evlere temizliğe gittiği öğrenildi.

Mahsun Kırmızıgül'ün yönetmenliğini yaptığı 'Hayat Devam Ediyor' dizisi ile ünlenen oyuncu Meltem Miraloğlu, 2019 yılında kendisinden 48 yaş büyük Patrick Grady isimli bir Amerikalı ile evlenerek ABD'ye taşındı.

VİDEO YAYINLAYIP YARDIM İSTEMİŞTİ

Geçtiğimiz aylarda bir video yayınlayarak ABD'de rehin tutulduğunu, kimlik ve belgelerinin çalındığını belirten Miraloğlu, yetkili kurumlardan yardım talep etmişti.

MARKETTE KASİYERLİK YAPIYOR

Gazeteci Onur Akay, bugünkü yazısında Meltem Miraloğlu'nun son durumuna ilişkin çarpıcı iddialar ortaya attı. Miraloğlu'nun Patrick Grady ile boşandıktan sonra İllinois eyaletinden ayrıldığı ve New Jersey eyaletine yerleştiğini ifade eden Akay, oyuncunun burada bir markette kasiyerlik yaptığını ve zaman zaman da evlere temizliğe gittiğini ifade etti.

Bir dönem ekranlarda fırtına gibi esen Türk oyuncu, markette çalışıp evlere temizliğe gidiyor

Ayrıca ABD'de kaçak olarak yaşayan Miraloğlu'nun parasızlık nedeniyle sık sık otostop çektiği ve ulaşımını bu şekilde sağladığı ve bir otostop sırasında bindiği araçtan fotoğrafları paylaşıldı.

Bir dönem ekranlarda fırtına gibi esen Türk oyuncu, markette çalışıp evlere temizliğe gidiyor
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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