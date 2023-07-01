Bursa'da hava sıcaklığından bunalan vatandaşlar, 10 derece serin olan Uludağ'a akın etti. Binlerce günübirlikçi, Kurban Bayramının dördüncü günü Uludağ'ı tercih etti ve temiz havanın tadını çıkardı.

Binlerce vatandaş Uludağ'a akın etti

10 derece hava serin olan Uludağ, doldu taştı

BURSA - Bursa'da hava sıcaklığından bunalan vatandaşlar, soluğu Uludağ'da aldı. 32 derece sıcaklıktan kaçan vatandaşlar, 22 derecede serinlemenin keyfine vardı.

Bursa'da binlerce günübirlikçi, Kurban Bayramının dördüncü günü Uludağ'a akın etti. Termometreler, merkezde 32 dereceyi gösterince, kurban etlerini ve piknik malzemelerini alan vatandaşlar 10 derece serin olan Kirazlı Yayla, Sarı Alan, Çobankaya, oteller bölgesinde çıktı. Aileleriyle hoş sohbet ve temiz havanının tadını çıkaran vatandaşlar, semaverde demledikleri çayla da keyif çattı.

Uludağ'ı çok güzel bulduğunu belirten vatandaşlar, sıcak havadan kaçmak isteyenleri zirveye davet etti.