Bingöl'de Metruk Yapıda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Bingöl merkez Bahçelievler mahallesindeki ormanlık alanda bulunan metruk yapıda çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, merkez Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan metruk yapıda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangı çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Orman İşletme ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler metruk yapıda çıkan yangının ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alarak kısa sürede söndürdü. - BİNGÖL