Artvin'in Şavşat ilçesinde, kendine has kokusu ve özelliği ile dikkat çeken dut pekmezi, yüzyıllardır süren geleneksel yöntemlerle hazırlanıyor. Şavşat ilçesine bağlı 1093 rakımlı Dalkırmaz köyünde yaşayanlar, bölgede topladıkları dutlarla pekmez yaparak, asırlık geleneği sürdürüyor. Ağaç dallarından sallayarak topladıkları dutları, pekmeze dönüştürerek satan Ayşe Yılmaz, aile ekonomisine katkı sağlıyor. Vücuda oldukça faydası olan pekmezin alıcısı da çok. Özellikle bölgede yaşamış ve daha sonra farklı sebeplerden köyden ayrılmak zorunda kalan gurbetçiler her yıl dut pekmezini almak için sabırsızlıkla hazırlanmasını bekliyor. Yüzde yüz doğal olan pekmez için Ayşe Yılmaz, dut pekmezin hazırlanıştaki püf noktalarını anlattı. Anlatması çok kolay kısa olsa da gerçekten hazırlanması oldukça zahmetli diyen Yılmaz, 'bir pekmez 17-18 saatte hazırlanıyor. İnsan vücuduna sayısız faydaları var. Bu nedenle taliplisi çok. Yaptığımız pekmezleri birazını satıp. Aile bütçesine katlı salıyorum. Birazını da kışlık yiyecek yapıyorum' ifadelerine yer verdi. Dutlar zamanında yaklaşık 250 kilo pekmez üreten Yılmaz. Kilogram fiyatının 250 liraya sattığını ifade etti.

Bin rakımlı köyde dut pekmezi geleneksel yöntemlerle hazırlanıyor

ARTVİN Artvin'in Şavşat ilçesinde, kendine has kokusu ve özelliği ile dikkat çeken dut pekmezi, yüzyıllardır süren geleneksel yöntemlerle hazırlanıyor.

Şavşat ilçesine bağlı 1093 rakımlı Dalkırmaz köyünde yaşayanlar, bölgede topladıkları dutlarla pekmez yaparak, asırlık geleneği sürdürüyor. Ağaç dallarından sallayarak topladıkları dutları, pekmeze dönüştürerek satan Ayşe Yılmaz, aile ekonomisine katkı sağlıyor. Vücuda oldukça faydası olan pekmezin alıcısı da çok. Özellikle bölgede yaşamış ve daha sonra farklı sebeplerden köyden ayrılmak zorunda kalan gurbetçiler her yıl dut pekmezini almak için sabırsızlıkla hazırlanmasını bekliyor. Yüzde yüz doğal olan pekmez için Ayşe Yılmaz, dut pekmezin hazırlanıştaki püf noktalarını anlattı.

Anlatması çok kolay kısa olsa da gerçekten hazırlanması oldukça zahmetli diyen Yılmaz, "bir pekmez 17-18 saatte hazırlanıyor. İnsan vücuduna sayısız faydaları var. Bu nedenle taliplisi çok. Yaptığımız pekmezleri birazını satıp. Aile bütçesine katlı salıyorum. Birazını da kışlık yiyecek yapıyorum" ifadelerine yer verdi. Dutlar zamanında yaklaşık 250 kilo pekmez üreten Yılmaz. Kilogram fiyatının 250 liraya sattığını ifade etti.