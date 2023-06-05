Bilecik'te Oğulpaşa Köyü Yayla Şenlikleri Gerçekleştirildi

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde düzenlenen 19. Oğulpaşa Köyü Yayla Şenlikleri kapsamında Hıdırellez ve Karakucak Güreşleri yapıldı. Şenliklere il genel meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri, bazı belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 19. Oğulpaşa Köyü Yayla Şenlikleri kapsamında Hıdırellez ve Karakucak Güreşleri gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda ve İstiklal Marşı'nın ardından bereket duası yapılarak minik karakucak güreşçileri er meydanına çıktı.

Etkinlikte konuşan Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya yayla şenlikleri, Hıdırellez kutlamaları ve ata sporu olan güreşin insanları bir araya getirdiğini söyledi.

Şenliklerin birliği, beraberliği ve dayanışmayı güçlendiren önemli bir unsurlar olduğunu kaydeden Kızılkaya, emeği geçenlere teşekkür etti.

Etkinlikte konuşan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ise 19. kez gerçekleşen Hıdırellez şenliklerinin Bilecik için bir değer olduğunu vurgulayarak, "Osmaneli'de yükseltmeye çalışılan turizm değerleri içinde Oğulpaşa Yayla Şenlikleri ve güreş etkinlikleri ayrı bir önem teşkil ediyor." diye konuştu.

Şenlikte katılımcılara pilav ikram edilmesinin ardından güreşçilerin katılımıyla karakucak güreş müsabakaları düzenlendi. Müsabakalarda dereceye giren güreşçilere Kaymakam Ünal ve Belediye Başkanı Şahin tarafından ödülleri verildi.

Etkinliğe, il genel meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri, bazı belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.