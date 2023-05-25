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Bilecik'te Hıdrellez coşkusu

Bilecik'te Hıdrellez coşkusu

Yaşam Haberleri

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, birçok mahallede gerçekleştirilen Hıdrellez şenliklerine katılarak vatandaşlarla bir araya geliyor. Baharın müjdeleyicisi Hıdrellez etkinliğinde vatandaşlarla sohbet eden Başkan V. Subaşı, talep ve görüşleri almaya devam ediyor.

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, birçok mahallede gerçekleştirilen Hıdrellez şenliklerine katılarak vatandaşlarla bir araya geliyor.

Baharın müjdeleyicisi Hıdrellez etkinliğinde vatandaşlarla sohbet eden Başkan V. Subaşı, talep ve görüşleri almaya devam ediyor. Gazipaşa, Osmangazi, İstasyon ve Aşağıköy mahallesi sakinleriyle buluşan Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, yaptığı paylaşımda, "Gazipaşa, Osmangazi, İstasyon ve Aşağıköy mahallelerimizin sakinleriyle buluştuk, sohbet ettik ve taleplerini dinledik. Hepimizin talep ve dileği; 28 Mayıs'ta bahar çiçeklerinin ülkemizin her yerinde açması. Az kaldı sevgili Bilecikliler, her şey çok güzel olacak. Bu baharın her birimize huzur, sağlık ve mutluluk; hepimizin evine ve mutfağına bolluk getirmesini diliyorum" dedi. - BİLECİK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Melek Mızrak Subaşı Hıdrellez Bilecik Subaşı Yaşam Haberler

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