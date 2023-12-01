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Bilecik Belediyesi ve Mezitli Belediyesi İşbirliğiyle 20 Ton Mandalina ve Limon Dağıtıldı

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Bilecik Belediyesi ve Mezitli Belediyesi arasında yapılan işbirliğiyle poşetlerde hazırlanan yaklaşık 20 ton mandalina ve limonlar başta ihtiyaç sahibi olmak üzere vatandaşlara dağıtıldı.

Bilecik Belediyesi ve Mezitli Belediyesi arasında yapılan işbirliğiyle poşetlerde hazırlanan yaklaşık 20 ton mandalina ve limonlar başta ihtiyaç sahibi olmak üzere vatandaşlara dağıtıldı.

Mezitli Belediyesi tarafından Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü seralarına getirilen mandalina ve limonlar, poşetlenerek vatandaşlara dağıtıldı. Atatürk Parkı, Muhsin Yazıcıoğlu Parkı, Aşağıköy Mahallesi, İstasyon Mahallesi ve Pelitözü Mahallesinde kurulan noktalardaki mandalina ve limonlar vatandaşlara dağıtıldı.Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve başkan yardımcıları da Atatürk Parkındaki dağıtıma gelerek, vatandaşlarla sohbet etti.

Başkan Subaşı yapılan mandalina ve limon dağıtımında Bilecik Belediyesi olarak şu ana kadar birçok belediye ile olan güzel iletişim ve dayanışma çalışmaların devam ettiğini anlatarak, "Mezitli Belediyesi ile yaptığımız işbirliği neticesinde oradan getirdiğimiz 20 ton dağıtılan mandalina ve limonları başta ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız olmak üzere şehrimizdeki herkese dağıttık" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar da yapılan mandalina ve limon dağıtımı dolayısıyla duydukları memnuniyeti belirterek, Başkan Subaşı ve belediye çalışanlarına teşekkür etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Bilecik Belediyesi Pelitözü Subaşı Belediye Yaşam Haberler

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