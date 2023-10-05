Bilecik Belediyesi Şehirde Çiçeklendirme Çalışmalarına Devam Ediyor

Bilecik Belediyesi, şehrin en işlek noktalarında çiçeklerle renklendirme çalışmalarına devam ediyor. Ertuğrul Gazi Caddesi'nde bulunan aydınlatma direkleri çiçek ekili saksılarla donatılıyor ve tüm işlek caddelerde çiçeklendirme işlemleri gerçekleştiriliyor. Çiçekler, caddelere güzellik katarken düzenli olarak bakımları da yapılıyor. Bilecikli vatandaşlar ise bu güzel görüntülerden memnuniyetlerini dile getiriyor.

Bilecik Belediyesi tarafından şehrin en işlek noktaları çiçeklerle renklendiriliyor.

Bilecik Belediyesi kentte bulunan en işlek caddelerden biri olan Ertuğrul Gazi Caddesinde bulunan aydınlatma direklerini çiçek ekili saksılarla donatıyor. Bilecik'te bulunan tüm işlek caddelerde çiçeklendirme işlemleri devam ediyor. Daha güzel bir görüntü ile duran çiçekler caddelere renk katıyor. Düzenli olarak çiçeklerin bakımları da yapılmaya devam ediyor. Bilecikli vatandaş ise bu güzel görüntülerden memnun olduğunu dile getiriyor. - BİLECİK