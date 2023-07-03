Edirne'de leylekler, beslenmek için biçilen buğday tarlalarında biçerdöverlerin peşine takılıyor. Göç yolları üzerinde bulunan Edirne'de yavrularını büyütmek için Azatlı köyüne göç eden leylekler, biçilen tarlalarda çiftçilere misafir oluyor.

Biçerdöverlerin peşine takılan leylekler böyle görüntülendi

EDİRNE Edirne'de leylekler, beslenmek için biçilen buğday tarlalarında biçerdöverlerin peşine takılıyor.

Türkiye'nin önemli hububat üretim merkezlerinden Edirne'de buğday hasadı havaların ısınması ile hız kazandı. Göç yolları üzerinde bulunan Edirne'de yavrularını büyütmek için Azatlı köyüne göç eden leylekler, biçilen tarlalarda adeta çiftçilere misafir oluyor. Biçerdöverlerin peşinden ilerleyen leylekler, buğday başaklarının arasından açığa çıkardığı solucan, fare, sürüngen ve böceklerle besleniyor. Tarlasındaki hasadı toplayan çiftçi Turgay Tasmalı, "Herkes nasibinin peşinde. Çiftçi biçilen buğdaylar ile rızkının peşinde koşarken, leyleklerde yavrularını beslemek için çıkan böcek ve solucanlar ile besleniyor. Herkes rızkının peşinde" dedi.