Beypazarı Aile Yaşam Merkezi'nde Yaz Kursları Sonlandı
Ankara Büyükşehir Belediyesi Beypazarı Aile Yaşam Merkezi'nde düzenlenen yaz kurslarının sona ermesi nedeniyle çocuklara yönelik bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikte çocuklar şişme oyun alanında eğlendi ve tiyatro gösterisi izledi. Ayrıca çocuklara patlamış mısır ve pamuk şeker ikram edildi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Beypazarı Aile Yaşam Merkezindeki yaz kurslarının sona ermesi nedeniyle çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi.
Aile Yaşam Merkezinde, "Yaza Veda Partisi" taşıyan etkinlikte çocuklar şişme oyun alanında doyasıya eğlendi.
Tiyatro gösterisinin de yer aldığı etkinlikte çocuklara patlamış mısır ve pamuk şeker ikram edildi.
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Yaşam