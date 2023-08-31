Beypazarı Aile Yaşam Merkezi'nde Yaz Kursları Sonlandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Beypazarı Aile Yaşam Merkezi'nde düzenlenen yaz kurslarının sona ermesi nedeniyle çocuklara yönelik bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikte çocuklar şişme oyun alanında eğlendi ve tiyatro gösterisi izledi. Ayrıca çocuklara patlamış mısır ve pamuk şeker ikram edildi.