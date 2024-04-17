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Beyoğlu Belediyesi Karaköy sahilini tekrar kamuya açtı

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Karaköy sahilinde kıyının kamu kullanımına kapatılmasına neden olan prefabrik kulübe ve sahili sınırlandıran çitler Beyoğlu Belediyesi tarafından kaldırıldı.

Beyoğlu'nda Karaköy sahil olarak bilinen Kemankeş mahallesinde yer alan Türkiye Denizcilik İşletmeleri'ne bağlı rıhtım alanına beton döküldüğü, kamusal kullanım alanının sınırlandığı, yaya akışının engellendiği ve bu alandan gemi yanaştığı tespit edildi. Vatandaşların yürüyüş alanlarını kısıtlayan uygulamaya itiraz etmeleri sonucu rıhtıma giden belediye ekipleri, kıyıda bulunan güvenlik kulübesini kaldırdı.

"HEDEFİMİZ DAHA YAŞANABİLİR BİR KENT"

Belediye, kent estetiği ve sahil şeridi bütünlüğü göz önünde bulundurarak, çalışmaya müdahale etti ve sahil şeridini vatandaşın kullanımına yeniden açtı. Beyoğlu Belediyesi resmi X hesabından yaptığı açıklamada "Karaköy Sahili'ne kurulan özel işletmeye ait yer ekiplerimizce kaldırıldı. Hedefimiz, Beyoğlu'muzun her köşesini güzelleştirmek, vatandaşlarımızın denize ve sahile erişimini artırmak ve tüm İstanbullular ile dünyanın her yerinden gelen misafirlerimize daha yaşanabilir bir kent deneyimi sunmak" açıklamasında bulundu.

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Kaynak: ANKA / Yaşam

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