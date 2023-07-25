Beylikova Yalınlı Hamamı Yenileniyor

Beylikova ilçesindeki Yalınlı Hamamı, belediye tarafından yenilenip, vatandaşların hizmetine sunulacak. Yapılan çalışmalar arasında doğal görünümlü ve daha büyük şifalı sıcak su havuzu, modern duş, tuvalet, giyinme kabinleri, kamelya, mangal yerleri, çevre ve peyzaj düzenlemeleri bulunuyor. Belediye Başkanı Özkan Alp, kısa sürede inşaat ve çevre düzenleme çalışmalarının tamamlanarak hizmete açılacağını belirtti.