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Beylikdüzü'nde balık halindeki 2 barakada çıkan yangın söndürüldü

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Yaşam Haberleri

Dereağzı Mahallesi'ndeki Gürpınar Balık Hali'nde bulunan 2 barakada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında 2 baraka kullanılamaz hale geldi.

Beylikdüzü'nde balık halindeki 2 barakada çıkan yangın söndürüldü.

Dereağzı Mahallesi'ndeki Gürpınar Balık Hali'nde bulunan 2 barakada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangında 2 baraka kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Yaşam

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