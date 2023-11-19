Beylikdüzü'nde balık halindeki 2 barakada çıkan yangın söndürüldü
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Dereağzı Mahallesi'ndeki Gürpınar Balık Hali'nde bulunan 2 barakada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında 2 baraka kullanılamaz hale geldi.
Beylikdüzü'nde balık halindeki 2 barakada çıkan yangın söndürüldü.
Dereağzı Mahallesi'ndeki Gürpınar Balık Hali'nde bulunan 2 barakada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
Yangında 2 baraka kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Yaşam