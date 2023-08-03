Beyin Tümörü Hastası Mustafa Yıldız, Evini Yaptıramıyor

MUSTAFA USTA

Sinop'un Durağan ilçesinde babasından kalma evde yaşayan Yıldız'ın, yaklaşık 2 ay önce sağanak yağışla beraber evi yıkıldı. Beyin tümörü bulunan 36 yaşındaki Mustafa Yıldız, "Devletten destek alamadım. Kaymakamlığa başvurdum. Geleceğiz dediler gelmediler. Yardımsever vatandaşlardan ben para istemiyorum. Çatımı yapsınlar. Usta parasını ödeyemiyorum" dedi.

İstanbul'da geçimini su ve simit satarak sağlayan 36 yaşındaki Mustafa Yıldız, kira artışından dolayı memleketi Sinop'a geldi. Sinop'un Durağan ilçesinde babasından kalma evde yaşayan Yıldız'ın, yaklaşık 2 ay önce sağanak yağışla beraber evi yıkıldı. Evi yıkılan Yıldız, geçici olarak Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde akrabasında ikamet ediyor. 36 yaşında beyin tümörü bulunan Yıldız, Sinop'taki evini yaptırıp tekrar evine dönmek istiyor.

"KAYMAKAMLIĞA BAŞVURDUM. GELECEĞİZ DEDİLER GELMEDİLER"

Mustafa Yıldız, şöyle konuştu:

"Benim beynimde kasılma var. Beyin tümörü hastalığı geçirdim. Daha önce yoğun bakımda ölümden döndüm. Ondan sonra açık alanda İstanbul'da çalışmaya başladım. Kiralar birden artınca orada geçinemedim, Sinop'a geldim. Burada babamdan kalma eski bir evimiz var. Oraya geldiğimizde sağanak yağmur yağdı ve çatı çöktü. Geçici olarak da şu an teyzemde kalıyorum. Evi yapmak için ustalar para istiyor. Komşular yardım etti. Biraz malzeme aldım. Fakat eksiklerim kaldı. Allah'a şükür tanıdıklar yardımcı oldu fakat hala eksiğim var. Devletten destek alamadım. Kaymakamlığa başvurdum. Geleceğiz dediler gelmediler. Yardımsever vatandaşlardan ben para istemiyorum. Çatımı yapsınlar. Usta parasını ödeyemiyorum. Birazını verdim fakat hala eksiğim var. Evin için çok tadilat istiyor. Devletten de destek istiyorum. Evin içinde çok tadilat var. Ev yapıldıktan sonra hayvancılık yapmayı düşünüyorum çünkü geçinemiyorum. Yıkılan evde kızım, eşim, oğlum ve yeğenlerim vardı. Geçim zor. Her şey pahalanmış. Annem markete bile giremiyor."