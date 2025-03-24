Beyin kanaması geçiren Naşit Özcan hakkında üzen haber!

Son olarak Yargı dizisinde Başsavcı Ertuğrul karakterini canlandıran usta oyuncu Naşit Özcan geçtiğimiz ay geçirdiği beyin kanaması sonrası yoğun bakıma kaldırılmıştı. Uzun süredir hastanede tedavi gören Özcan'ın sağlık durumuna ilişkin hayat arkadaşı Elif Hanım'dan yeni bir açıklama geldi. Elif Hanım, sanatçının durumunun ağır olduğunu belirterek, sevenlerini üzen sözler sarf etti.

"SOLUNUM CİHAZİNA BAĞLI YAŞIYOR"

Naşit Özcan'ın hayat arkadaşı Elif Hanım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Merhaba herkese... Naşit'in durumuyla ilgili güzel şeyler yazmak isterdim ama maalesef geçirdiği beyin kanaması ağır ve kalıcı hasarlara yol açtı. Israrla ve elbette haklı olarak detay öğrenmek isteyen sevgili dostları için yapıyorum bu paylaşımı. Hâlâ yoğun bakımda. Solunum cihazına bağlı, bilinci bulanık. Bu şekilde bir haftadır stabil. Buradan verebileceğim bilgi bu kadar anlayışınıza sığınıyorum" ifadelerini kullandı.

Naşit Özcan, son olarak "Yargı" dizisinde Başsavcı Ertuğrul karakterine hayat vermişti.