Beyaza bürünen Pelitözü Gölpark dron ile havadan görüntülendi

Beyaza bürünen Pelitözü Gölpark böyle görüntülendi

BİLECİK - Bilecik ve ilçelerinde yağan karla beyaza bürünen Pelitözü Gölpark dron ile havadan görüntülenirken ortaya kartpostallık manzaralar çıktı.

Bilecik ve merkeze bağlı yüksek kesimli köylerde dün başlayan kar yağışı etkili olurken, vatandaşlar başta Kapaklı, Abbaslık ve Pazaryeri'ne bağlı Dülgeroğlu köylerine akın etti. Burada kar kalınlığı yer yer 5 santimetreye kadar ulaşırken, vatandaşlar karın tadını çıkardı. Mevsimin bu kadar etkili olan ilk kar yağışı sonrası vatandaşlar bir de Pelitözü Gölpark akın etti. Kar yağışı sonrası kartpostallık manzaralar çıkarken, bu görüntü dron ile havadan görüntülendi.